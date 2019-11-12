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Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'ne yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali sona erdi.


Festival süresince birçok oyun, söyleşi ve atölye çalışması ile alanında uzman isimleri ağırlayan Anadolu Üniversitesi, ulaştığı katılım sayılarıyla bir ilke imza attı. Aktif olan web sayfası 18 Ekim-9 Kasım'da 27 bin 820 kişi tarafından, 74 bin 383 kere ziyaret edildi ve toplam 625 bin 890 sayfa görüntülendi. Paylaşılan oyun, atölye ve söyleşi videoları 358 bin 85 kez izlendi. Yapılan paylaşımlar 984 bin 501 kişiye ulaşırken, 130 binden fazla yorum aldı. Sahnelenen 10 oyunu, toplam 6 bin 500 sanatsever izledi. Oluşturulan içeriklerin YouTube'a yüklenmesi ile bu platformda, 44 bin 955 kere görüntülenme ve 17 bin 318 dakika izlenme sağlandı.

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