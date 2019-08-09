Anadolu Üniversitesi Uşak Tercih Danışmanlığı Ofisine yoğun ilgi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Uşak Bürosu'nun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile açtığı YKS Tercih Danışmanlığı Ofisi üniversite tercih döneminde yoğun ilgi gördü.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Uşak Bürosu, üniversite adayları yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yıl içerisinde çeşitli etkinliklerle öğrencileri Anadolu Üniversitesi ile tanıştıran Uşak Bürosu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Danışmanlığı Ofisi ile üniversite adaylarına rehberlik hizmeti verdi.

Gençlere ve üniversiteye girmek isteyen herkese 23-29 Temmuz arasında kapılarını açtıklarını belirten Açıköğretim Sistemi Uşak Büro yöneticisi Öğr. Gör. Ahmet Mıdık, “Bu yıl yaklaşık 3 ay boyunca, eğitim öğretim döneminde bahar aylarında Uşak ve ilçelerinde 50'ye yakın meslek lisesi, Anadolu lisesi ve teknik lise düzeyinde 4 bin dolayında 11 ve 12'inci sınıf öğrencisine hayalinizdeki üniversite, meslek seçimi ve farkındalık ana temalı bir dizi konferans verdik. Konferanslar neticesinde olumlu geri dönüşler aldık. Bu çalışma gençlere hizmet noktasında beyin fırtınası yapmamıza neden oldu” sözleriyle süreci özetledi.

"Birçok öğrenci Anadolu Üniversitesi'nin ne kadar büyük bir üniversite olduğunun farkına varmış oldu"

Öğr. Gör. Mıdık, Anadolu Üniversitesi'nin öncü bir öğretim kurumu olduğunu belirterek sözlerine şu şekilde devam etti;

"Üniversite sınavına girecek gençlerimize meslekler ve üniversite tercihleri konusunda uzman eşliğinde yeterince yardımcı olunamadığını ve rehberlik hizmetlerinin yeterince yapılmadığı kanısına vardık. Bu noktadan hareketle Anadolu Üniversitesi olarak, Türkiye'de yerel ve bölgesel bazda ilk defa Uşak'ta, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bürosunda, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkısı ve işbirliğiyle 2019 YKS Tercih Danışmanlığı Ofisi kurduk ve bu sayede birçok öğrenci Anadolu Üniversitesi'nin ne kadar büyük ve yardımsever bir üniversite olduğunun da farkına varmış oldu.”