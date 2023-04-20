Anadolu Üniversitesi ve Allama Iqbal Açık Üniversitesi akademisyenlerinden ortak araştırma

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından yürütülen Uluslararası Araştırma Destek Programı (Fellowships) çerçevesinde Pakistan Allama Iqbal Açık Üniversitesi akademisyeni çalışmalarını tamamladı. Programda 30 Ocak-14 Nisan tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinde bulunan Dr. Naveed Sultana, Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler ve Açık Eğitim Kaynaklarının kullanımı konusunda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde görev yapan akademisyenlerle birlikte bir araştırma yürüttü. Programın bir çıktısı olarak araştırmanın alan indekslerinde taranan bir dergi için yayın haline dönüştürülmesi planlanıyor.