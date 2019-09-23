Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği

Anadolu Üniversitesi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında kente ve kent insanına katkı sağlayacak çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi heyeti, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ve Şehir Hastanesi yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasında yapılabilecek işbirliği konuları konuşuldu. Eskişehir Şehir Hastanesinde yer alan, ihtiyacı olan hastalara ücretsiz olarak malzeme sağlayan “Sosyal Markete” destek sağlanması, Yunus Emre Kampüsünde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından koordinede edilecek halk sağlığı sokağının kurulması, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kampüs içinde stant açılması konusunda değerlendirilmeler yapıldı.

“Şehir hastaneleri milli bir projedir”

Eskişehir Şehir Hastanesiyle ilgili izlenimleri paylaşan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, “Modern cihazlarla donatılmış şehir hastanemizi gelip görme fırsatını bulduk. Burada yatan hastalara acil şifalar diliyorum. Şehir hastaneleri milli ve çok önemli bir projedir. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış algıyı üzüntüyle takip ediyorum. Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir Şehir Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılacak her türlü iş birliğine destek vermeye hazırız. Akademik birikimimizi, araştırma gücümüzü Eskişehir'e değer katacak projelerde kullanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplantı öncesi Eskişehir Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Anadolu Üniversitesi heyeti, hastane ve burada verilen sağlık hizmetleri hakkında bilgiler aldı. Öte yandan gerçekleştirilen toplantıya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Genel Sekreter Ersin Eroğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Özkay, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Ak, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nalan Karaburun, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Göksel Arli, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cem Işık, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, İÇEM Müdürü Doç. Dr. H. Pelin Karasu, Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Yanardağ ve Engelliler Entegre Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Lale Demir Oransay, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ile İl Sağlık Müdürlüğünden yetkiler katıldı.