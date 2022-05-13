Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK'tan özel gereksinimli bireylere destek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından özel gereksinimli bireylerde bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı” tanıtıldı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen, toplumda bilim kültürünün ve iletişiminin geliştirilmesini amaçlayan, “Bilim ve Toplum Destek Programları” çerçevesinde özel gereksinimli bireylere yönelik yeni bir program oluşturuldu.

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken ve Gelişimsel Araştırma Birimi Sorumlusu Araştırma Görevlisi Dr. Erkan Kurnaz'ın koordinatörlüğünü üstlendiği, TÜBİTAK çalışanlarından oluşan akademisyen bir ekip tarafından 8 aylık titiz bir çalışma sonucunda ortaya çıktı. “Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı” ile özel gereksinimli bireylerde farkındalık oluşturmak, bu bireylere eğitim ve bağımsız yaşam konularında destek sağlanarak toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, özel gereksinimli bireylere hizmet sunan kişiler ve özel gereksinimli bireyler arasında bilimsel uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak hedefleniyor.