İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesi yeni öğrencilerini kayıt sürecinde de yalnız bırakmıyor

Anadolu Üniversitesi, pandemi koşulları kapsamında aldığı tedbirleri 2020 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan kayıt süreci için de titizlikle uygulamaya devam ediyor.


Bu kapsamda 31 Ağustos - 6 Eylül tarihleri süresince online kayıtın yanı sıra, yerleştikleri üniversitelere bizzat gelerek kayıt yaptıracak öğrenciler ve aileleri için şehirlerarası otobüs terminali ve tren istasyonunda masa oluşturacak olan Anadolu Üniversitesi, kayıt yaptıracak öğrencilere servis hizmeti de sunacak.


Şehirlerarası otobüs terminali ve tren istasyonunda oluşturulan masalarda YKS sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi'ne yerleşen öğrencileri karşılayacak olan Anadolu Üniversitesi yetkilileri, öğrencilere bilgilendirmelerde bulunarak rehberlik hizmeti verecek. Ayrıca Anadolu Üniversitesi'ne ait araçlarla pandemi koşullarına uygun tedbirlerin alındığı servis hizmetiyle de öğrenciler ve aileleri güven içerisinde kayıt süreçlerini tamamlayabilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.