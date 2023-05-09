Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi Odunpazarı'nda açıldı

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi törenle açıldı.

Tarihi Odunpazarı bölgesi Akcami Mahallesi Kurşunlu Cami Sokakta, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi açıldı. İçerisinde çok sayıda eser barındıran müzenin açılışına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Rahmi Atalay, Türk Hat Sanatı kitabının yazarı Hattat Şinasi Acar ve sanat severler katıldı. Kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından kürsüye çıkan Hattat Şinasi Acar, müzenin açılışında emeği olanlara teşekkür ederken, hat sanatı hakkında da bilgi verdi. Konuşmaların ardından Rektör Fuat Erdal ve beraberindekiler müze ile içerisindeki eserleri detaylı bir biçimde inceleyip bilgi aldı.