Anadolu ?niversitesi ziyaretlerine devam ediyor

Dr. ?afak Ertan ?omakl? ve beraberindeki heyet, SARAR ?irketler Grubu Y?netim Kurulu Ba?kan? Cemalettin Sarar'? ziyaret etti.

Ger?ekle?en ziyarette Anadolu ?niversitesi Rekt?r? ?omakl? ve beraberindeki heyet, ?irketin basma fabrikas?n? gezerek Cemalettin Sarar'dan bilgi ald?. Ziyaretten dolay? mutlu oldu?unu belirten Cemalettin Sarar, ?niversite ile olas? i?birliklerine s?cak bakt???n? ifade etti. Rekt?r ?omakl? ise, "Sizlerin varl??? bizleri var ediyor. Bu tesisi ?zellikle ziyaret etmek istedim, bu tesislere y?z ak? diyebiliriz. Anadolu ?niversitesi olarak sizler i?in neler yapabiliriz bunlar? konu?mak istiyoruz. Sizler yerel unsur olabilirsiniz ama ayn? zamanda d?nyaya a??lan kap?s?n?z" dedi.

Ziyaret toplu ?ekinilen hat?ra foto?raf?n?n ard?ndan sona erdi.