Anadolu Üniversitesi'den 45. Sedat Simavi Ödülleri'nde büyük başarı

Sedat Simavi Ödülleri'nde Seçici Kurul Sosyal Bilimler Ödülü'nü aldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ve Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Spor olmak üzere dokuz ayrı dalda dağıtılan Sedat Simavi Ödülleri'nin bu yıl ki sahipleri belli oldu. TGC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Seçici Kurul Sosyal Bilimler Ödülü'ne, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Burgaç'ın “Montrö Meydan Muharebesi: Bir Diplomasi Savaşı” adlı kitabını layık gördü.

Montrö Konferansı'nın perde arkası arşivlerle aydınlatıldı

Doç. Dr. Burgaç üç yıllık yoğun bir çalışmanın sonunda hazırladığı kitabında; bir meydan muharebesi şeklinde geçen Montrö Konferansı'nın ‘perde arkasını', arşiv belgeleri ve dönemin gazeteleri üzerinden aydınlatmaya çalıştığını belirtti. Türklerin ‘masa başı' savaşlarını kaybettiğine dair yaygın kanıyı Lozan'dan sonra bir kez daha yıkmayı, bu muharebeden zaferle çıkmayı nasıl ve hangi şartlar altında başarabildiği sorularına yanıt aradığını ifade etti.

Doç. Dr. Murat Burgaç'ın bilimsel alana önemli katkılar sunan çalışmasıyla kazandığı ödülün kendilerini de gururlandırdığını ifade eden Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Doç.Dr. Burgaç'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi