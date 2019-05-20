Anadolu Üniversitesi'nde 19 Mayıs için anlam dolu etkinlik

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Bu özel ve anlamlı gün dolayısıyla 19 Mayıs Pazar günü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda sahne alan Devlet Konservatuarı Gençlik Korosu ve Tiyatro Anadolu ekibi, seyircilerle buluştu. Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar'ın da katılım gösterdiği etkinlikte, çok sayıda öğretim elemanı, öğrenci ve personel yer aldı. İlginin yoğun olduğu etkinlikte, İstiklal Marşı'nın ardından Gençlik Korosu günün anlam ve önemine ilişkin parçalarını dinleyicilerle paylaştı. Koro şefliğini Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Ebru Kemalbey Eren'in yaptığı ve piyanoda Öğr. Gör. Seda Hancı'nın yer aldığı konserde, “Gençlik Marşı, Biz Atatürk Gençleriyiz, 19 Mayıs, İzmir'in Dağlarında ve Mustafa Kemal ve Gençlik Şarkısı” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Duygu dolu geçen etkinliğin devamında, dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet'in başyapıtlarından “Kuvayı Milliye Destanı”, Devlet Konservatuarı Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Enis Yıldız'ın yönetmenliğiyle sahneye taşındı. 7 kişilik bir ekipten oluşan Tiyatro Anadolu, günümüzden 100 yıl önce Milli Mücadele tohumlarının atıldığı dönemin önemli olaylarını anlattı. İstanbul, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yaşanan zorlu mücadelelerin anlatıldığı eserde, dönemin sanatseverlere sunuldu. Ozan Çolak, Eda Beril Geylek, Nurcan İnce, Ozan Karaahmet, Özgün Can Karaburun, Gamze Kılıkçı ve Berk Kırlak'ın sahne aldığı oyunda, viyolonsel ile Gülşah Erol ve perküsyon-solo ile Nur Yüksel de seyircilere duygu dolu anlar yaşattı.

Üniversite personeli ve öğrencileri tarafından ilgiyle izlenen etkinliğe katılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Eda Nur Gökçe, “Oldukça etkilendiğim bir etkinlikti, duygu ve heyecanı bir arada yaşadım. Milli Mücadelemizin 100'üncü yılında Üniversitemizde böyle anlamlı bir etkinlikte bulunmak çok şey ifade ediyor. Sahne alan arkadaşları da çok kutlarım. Herkesin ciddi emek verdiği hissediliyordu” şeklinde konuştu.