Anadolu Üniversitesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çiçeklerle kutlandı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte kadın öğrencilerin, personellerin ve akademisyenlerin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Anadolu Üniversitesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen bir dizi etkinlikle kutlandı. 2022 yılında Ar-Ge ve İnovasyon alanında başarılı çalışmalar gerçekleştiren kadın akademisyen ve araştırmacılar, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yunus Emre Kampüsünde kadın personel ve öğrencilere karanfil takdim etti.

Rektör Erdal ilk olarak Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi ve Yemekhanesinde kadın personel ve öğrencilerle bir araya geldi. Kadın personel ve öğrencilere çiçek takdim eden Rektör Erdal, kampüsün farklı noktalarında bir araya geldiği kadın personelin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak karanfil dağıttı. Kadınların insanlığın ilk öğretmeni olduğunu belirten Rektör Erdal, "Kadınlar, varlıklarıyla hayatın her alanına değer katıyor. Yaşadığımız evreni güzelleştiriyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.” dedi.