Anadolu Üniversitesinde “Algı Yönetimi” söyleyişi gerçekleştirdi

Ş. Genel Müdürü Kemal Kaptaner'i, “Algı Yönetimi” başlıklı konferansında konuk etti.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinde gerçekleşen etkinlik çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kulüp Başkanı Necmettin Yüşen ve kulüp danışmanı İsmail Kaplan'ın konuşmalarının ardından sahneye çıkan Kemal Kaptaner, öncelikle algı ve algılama kavramlarından bahsetti. Dünya siyasetine yön veren güçlerin, halkların gözündeki itibarını korumak için ne tür algı faaliyetlerinde bulunan Kaptaner, “Örneğin Japonya'ya dair bildiğimiz kavramların bir listesini çıkaralım, aklımıza gelen kavramlar hep Japonların ilkeli, ahlaklı, dürüst ve çalışkan olduğunu gösteren kavramlardır. Japonya teknolojisinden önce insanlara bu kavramları ihraç etti” dedi.

Algı yönetimine dair yapılan faaliyetlerden etkilenmemek adına bazı yöntemlere başvurulması gerektiğini belirten Kaptaner, Kritik Analitik Düşünme, Medya Okuryazarlığı gibi kavramların, günlük hayatın merkezine yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

George Orwell'ın popüler kitabı 1984 üzerinden de örnek veren Kaptaner, özellikle sosyal medya ve yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte, gözetimin giderek arttığı bir toplumsal yapıya dönüştüğümüzü vurguladı.

Konuşmasının ardından öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Kaptaner'e, program sonrasında Fikir Atölyesi ve Münazara Kulübü Danışmanı İsmail Kaplan tarafından, Kulüp adına Eskişehir'de dikimi gerçekleştirilen bir adet ağaç fidanını temsilen teşekkür belgesi takdim edildi.