Anadolu Üniversitesinde "Balkan Müzikleri Konseri"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından düzenlenen "Balkan Müzikleri Konseri" Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kemanda Nazlı Avcı ve Semih Sarıhan, akordeonda Adil Koray Barut, trompette Atakan Altuğ, akustik gitarda ve vokalde Furkan Aktakka, bas gitarda Umut Ertung, perküsyonda Ali Bakır ve bateride Yiğit Dalgın'ın yer aldığı konsere çok sayıda müziksever katıldı. Konserde, Romica Puceanu'nun "Şaraiman, Anonim "Jarnana", Saban Bajramovic'in "Od Ebra do Dunava (Opa Cupa)" ,"Ederlezi Avela", "Maki Maki", Goran Bregovic ve Dusan Kovacdvic'in "Mesecina", Anonim (Arr.Goran Bregovic) "Ederlezi", V. Aralica ve N.Karajilic'in "Djinji rjindi Bubamara", Anonim (Arr.Peter M.Haas) "Bulgar from Odessa", Adrian Simionescu'nun "Tutti Frutti Te Kelas" ve Goran Bregovic'in "Kalashnjikov" eserleri seslendirildi.