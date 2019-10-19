Anadolu Üniversitesinde bir yeni kulüp daha: “Sirk Sanatları Kulübü

Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerinin yeni üyesi olan Sirk Sanatları Kulübü (ANASİRK) Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda kulübün kurulma amaçlarından, faaliyet planlarından ve sanatları icra ederken kullanılan oyuncaklardan bahsedildi. Sirk sanatlarına ilgisi olan öğrencilerle kampüs içinde tanışma öykülerinden ve kulübü kurmaya nasıl karar verdiklerinden söz eden Sirk Sanatları Kulübü Başkanı Çağla Aladağ,“Biz bir arkadaş grubu olarak işe başladık. Kampüs içinde birbirimizi bulduk. Bir şeyler öğrenmek için çabalayan insanlardık. Geçtiğimiz bahar döneminde herkes bir oyuncağı öğrenmeye başladı. 10-20 kişi derken akşama kadar kampüste bu sanatlarla uğraşan insanlar olduk. Sonra dedik ki ‘Anadolu Üniversitesi'nde bir sirk sanatları kulübü neden olmasın?' ve kulüp olmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

Ezgi Sütçü: “Anadolu Üniversitesinin sağladığı imkânlarla bu işi yaygınlaştırmak istiyoruz”

Anadolu Üniversitesinin verdiği imkânlarla Türkiye'de bu işi yaygınlaştırma ve kültürü yaşatmanın asıl amaçları olduğunu belirten yönetim kurulu üyeleri, bu amaç doğrultusunda kendilerini geliştirerek bazı okullardajonglörlük eğitimi vermek gibi projeler tasarladıklarını anlattı. Yönetim Kurulu üyelerinden Ezgi Sütçü: “Yıl içinde birçok workshop planımız var. Başka üniversitelerden arkadaşlarımız, eğitmenlerimiz gelecek. Daha sonra birlikte eğitimlere devam edeceğiz. Biz de öğreneceğiz. Her hafta 2 etkinliğimiz olacak. Atölye çalışmaları yapacağız ve açık sahne deneyimi kazanacağız. Açık sahnede gösteri yapmak isteyen biri olduğu zaman jonglörlük deneyimi olmasa bile gelip gösterisini yapabilecek. Edinmeye çalıştığı becerisini sergileyecek. İnsanlar da birbirleriyle fikir alışverişinde olacak. Böylece hem gösteriler için alıştırma yapmış ve hem de birlikte bir şeyler öğrenmiş olacağız” dedi.

Toplantıda, sirk sanatlarını icra etmekte kullanılan bazı oyuncakların tanıtımı yapıldı. Sirk sanatlarında kullanılan; Halka,3 top, Hulahop, Poi, Labut, Diabolo ve Staff gibi oyuncaklar üyelere uygulamalı olarak gösterildi. Üyelerin sorularının cevaplanmasının ardından toplantı son buldu.