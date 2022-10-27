Anadolu Üniversitesi'nde ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri' sanatseverlerce yoğun ilgi görerek ayakta alkışlandı.

Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası, ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri' adlı müzikal ile Eskişehirli sanatseveri bir araya getirdi. Orkestra Şefi Murat Göktaş, Koro Şefi Kemalbay Eren ve soprano solist Selva Erdener'in öncülüğünde gerçekleşen konsere yoğun bir ilgi gösterildi. Cumhuriyet Bayramı için özel olarak hazırlanan etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Alkışlar eşliğinde seyredilen müzikalin programında ise geleneksel türküler ve marşlar, Eskişehirli vatandaşların beğenisine sunuldu. Orkestra Şefi Göktaş, seyircilerden sahnedeki müziklere eşlik etme talebi ile meydana gelen birliktelik duygusu, konseri ayrı bir havaya soktu. Gerçekleşen gösterinin sonunda ise bütün sanatseverler ayağa kalkarak sahneye alkışlar yağdırdı.