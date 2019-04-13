Anadolu Üniversitesinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 semineri düzenlendi

0” konulu seminer düzenlendi.

AÖF Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Elektrik Yüksek Mühendisi ve Bilgisayar Denetim Uzmanı Gürcan Banger konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, “Endüstri 4.0” ve “Dijital Dönüşüm” hakkında bilgi verildi ve gelecekteki rolü anlatıldı.

“Günümüz dünyasında bir veri yığını içinde yaşıyoruz”

Programda konuşan Gürcan Banger, dünyanın bir veri yığını içerisinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Termometreye baktığımızda termometrenin üzerinde 25 derece yazdığını görüyoruz. Bu derece bir ölçümdür ve Endüstri 4.0 dilinde veridir. Dolayısıyla veri = ölçüm demektir. 25 derece bize çok sıcak geliyor dediğimizde yaptığımız o ölçümü yorumlamış oluyoruz. Sıcak bulduğumuz andaki o fikre ise enformasyon diyoruz. Eğer 25 dereceyi sıcak bulup ince giyinmeliyim diye bir kural çıkarıyorsak buna da bilgi adını veriyoruz. Günümüz dünyasında bir veri yığını içindeyiz ve biz, bunlar içerisinden işimize yarayacak olanı ayıklayıp yönetim ve üretim kararları vermek istiyoruz. Endüstri 4.0 ile dijitalleşme ve dijital dönüşüm dediğimiz şeyin özü bu. Endüstri 4.0'ı akademik olarak kısaca tanımlarsak, bilişim, iletişim, internet, sensör, otomasyon, yapay zekâ, robotik teknolojileriyle operasyonel teknolojiler dediğimiz üretim-yönetim teknolojilerinin bir araya gelmesidir, diyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Buz dağının alt tarafı her gün değişiyor”

Endüstri 4.0'ın çeşitli teknolojiler üzerinden geliştiğini ifade eden Gürcan Banger, “Literatür izlendiğinde, dünyada Endüstri 4.0'ın üzerinde yükseldiği birtakım ana teknolojiler olduğu görülüyor. Geçen sene Londra Emperyal Koleji'nde dünyadaki teknoloji ve inovasyonların neler olduğunun belirlenmesi amacıyla bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre dünyada 99 tane teknoloji ya da inovasyon var. Bu bir buz dağı hikâyesi değil. Buz dağının üstünü her gün görüyoruz ama buz dağının alt tarafı her gün değişiyor. Yeni teknolojiler birbirleriyle kombinler yaparak, yeni teknolojik oluşumlar ve gelişmeler yaratıyorlar” dedi.