Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen anma töreni yoğun ilgi gördü

Anadolu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, kent protokolünün katılımıyla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenlendi.

Yunus Emre Kampüsü içerisinde bulunan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Ziya Cemal Kadıoğlu, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından katılımcılara, Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası tarafından hazırlanan müzikler dinletildi. Son olarak Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Sayılır tarafından, “Bir Devlet Kurucusu Olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı ve İlkeleri” adlı konferans düzenlenerek, Atatürk'ün hayatı hakkında bilgiler aktarıldı.