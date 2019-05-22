Anadolu Üniversitesinde 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' sevinci

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni'nden en fazla ödülle dönen Anadolu Üniversitesi, bu yıl ise ilk kez verilen Bireysel Ödüller kategorisinde Engelli Dostu Ödülü'nün sahibi olarak yeni bir başarıya daha imza attı. Anadolu Üniversitesi bu ödülle birlikte engellilere yönelik hassasiyetini ve bu alandaki liderliğini bir kez daha göstermiş oldu.

“Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı” kapsamında düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni'nde, Anadolu Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 28 üniversite, toplam 126 Bayrak Ödülü'ne lâyık görüldü. Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu ile Yunus Emre Kampüsü'nde engellilere yönelik olarak; “Eğitimde Erişim”, “Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişim” ve “Mekânda Erişim” konularında yapmış olduğu düzenlemelerden dolayı “Yeşil, Mavi ve Turuncu Bayrak” adayı olmaya hak kazandı. "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" tarafından engellilerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler gerçekleştirmiş yükseköğretim kurumlarına verilen Bayrak Ödülleri'nin yanı sıra farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına “Engelsiz Program Nişanı” verildi.

Görme engellilere yönelik müze ödül getirdi

“Engelsiz Erişim” ve “Engelsiz Eğitim” sloganları ile ‘Yeni YÖK'ün bu yıl 2.'sini düzenlediği “Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde Anadolu Üniversitesi, topladığı 5 ödülün yanı sıra ilk kez verilen Engelli Dostu Ödülü'nün de sahibi olarak önemli bir başarıya imza attı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hıdır Karaduman, görme engellilere yönelik olarak Arş. Gör. Ümran Alan'la birlikte hayata geçirdikleri “3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi (3B-YEM)” projesi ile Bireysel Ödüller kategorisinde dağıtılan Engelli Dostu Ödülü'nün sahibi olarak büyük sevinç ve gurur yaşattı. Çalıştay boyunca Doç. Dr. Hıdır Karaduman ve Arş. Gör. Ümran Alan'ın, “Görme Engellilerin Eğitimi ve Toplumsal Katılımı İçin Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanımı” başlıklı sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu. Doç. Dr. Karaduman ve Araştırma Görevlisi Alan; başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç olmak üzere çalıştaya katılanlara 3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"Sergimize yönelik ilgi bizleri mutlu etti"

3 Boyutlu Yazdırılmış Eserler Müzesi ile başlayan sürecin ardından YÖK tarafından verilen Engelli Dostu Ödülü'ne lâyık görülen Doç. Dr. Hıdır Karaduman, ödüle ilişkin görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

“Çalıştay kapsamında bu yıl ilk kez, engelli bireylere yönelik katkılarından dolayı Engelsiz Üniversite Ödülleri-Bireysel Ödüller kategorisinde Engelli Dostu Ödülleri verildi. Bu ödüle, üniversiteler tarafından engelli bireylere yönelik farklı çalışmalar yapan, engelliler ile ilgili özel çaba sarf eden ve engelli bireylerin eğitime erişilebilirliği noktasında kendi programını uyarlayan idari ve akademik personeller aday gösterildi. Üniversitemizden de, 3 boyutlu tarama ve yazdırma teknolojisi aracılığı ile görme engellilerin hem eğitsel ve hem de sosyokültürel faaliyetlerine erişimlerine yönelik sağladığım katkılardan dolayı bu yıl ilk kez verilen Engelli Dostu Ödülü'ne lâyık görüldüm. Ödül töreninin yanında görme engelli bireylere yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sergilemek üzere Eğitim Fakültesinden Araştırma Görevlisi Ümran Alan ile birlikte Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı'na davet edildik. Çalıştay boyunca iki sergi katılımcılarla buluştu ve biri de bizim ‘Görme Engellilerin Eğitimi ve Toplumsal Katılımı İçin Üç Boyutlu Yazıcıların Kullanımı' sergimizdi. Bu sayede ilk defa YÖK nezdinde görme engellilere yönelik çalışmalarımızı görücüye çıkarma imkânı da bulduğumuz etkinlikte, sergimize yönelik ilgi bizleri oldukça heyecanlandırdı ve mutlu etti.”

Bakan Selçuk ve YÖK Başkanı Saraç'tan büyük ilgi

“Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, sergimizle yakından ilgilenmeleri ve engelli bireylere yönelik çalışmalarımız hakkında bilgi almaları, önemsendiğimizin de göstergesi oldu” diyen Doç. Dr. Karaduman, sergiye gösterilen ilgiye ilişkin olarak, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın, sergimizi ziyaretleri esnasında eserlerimiz ve görme engellilere yönelik yürüttüğümüz çalışmalar hakkında kendilerine bilgilendirmelerde bulunduk. Bakanımız da, görme engellilere yönelik çalışmalarımızı kendi programlarına alacaklarını ve bu konuda da bizimle iletişime geçeceklerini belirtti. Yine aynı şekilde sergimizi ziyaret eden YÖK Başkanımıza da görme engellilere yönelik gerçekleştirmiş olduğumuz materyal üretim süreci hakkında bilgi verdik. Kendileri de sağ olsunlar çalışmalarımıza oldukça ilgi gösterdiler ve diğer üniversitelerdeki görme engelli öğrencilere yönelik materyal üretimi de sağlayabilecek bir kurumsal yapı kurulabileceği önerisinde bulundular. Bu yöndeki öneriler ve bilgi paylaşımları bizim için çok önemli ve değerliydi. Sergimize ayrıca ülkemizdeki pek çok üniversitenden katılım gösteren akademisyenlerimizin de yoğun ilgisi oldu ve kendilerinin, bizlerden çalışmalarımızla ilgili bilgi paylaşım talepleri oldu. Hatta birkaç üniversiteyle de çalıştay sonrasında iletişime geçtik ve davet talepleri aldık. Bu tarz geri dönüşler aynı zamanda çalışmalarımızın da önemsendiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Rektörümüze destekleri için teşekkür ediyorum”

Alınan ödül her ne kadar bireysel dalda verilse de bu ödülün Anadolu Üniversitesinin sağladığı desteklerle, projenin içerisinde yer alan öğrenciler başta olmak üzere geniş bir ekibe verildiğini belirten Karaduman, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ödül süreci aslında engellilere yönelik yazmış olduğumuz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ile gelişti. Bu konuda Rektörlüğümüzün ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimimizin önemli destekleri oldu. Zaten Anadolu Üniversitesinin, dezavantajlı gruplara yönelik geçmişten gelen bir birikimi ve kültürü var. Üniversitemizde çok önceden oluşturulmaya başlanan ve hâlâ da devam eden bir süreç olan engellilerin eğitimine, sosyo-kültürel katılımlarına ve erişim olanaklarının arttırılmasına yönelik çok güzel imkânlar sunuluyor. Aslında bizi bu noktaya getiren faktörün, aldığımız destekler olduğunu söyleyebiliriz. Ben başta Rektörümüz olmak üzere üniversite ve fakülte yönetimimize vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ayrıca, projede başından beri birlikte çalıştığımız Arş. Gör. Ümran Alan'ın da önemli katkıları oldu ve bu yüzden ödülün sahiplerinden birisi de odur. Bu ödülün öncelikli sahiplerinden biri de öğrencilerimizdir, onların katkıları kesinlikle yadsınamaz."

“Yükseköğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı” kapsamında düzenlenen Engelsiz Üniversite Ödülleri Töreni'nde; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, rektörler ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları yer aldı.