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Anadolu Üniversitesi'nde 'Finansal Analiz ve Bilanço Okuma Teknikleri' konulu konferans verildi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda; ’Bio finans yaklaşımıyla finansal analiz ve bilanço okuma teknikleri" konulu konferans gerçekleştirildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda; 'Bio finans yaklaşımıyla finansal analiz ve bilanço okuma teknikleri" konulu konferans gerçekleştirildi.


25 Şubat -3 Mart tarihleri arasında kutlanan 30'uncu Vergi Haftası nedeniyle; Anadolu Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Sağlam tarafından Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı yöneticileri için konferans verildi. Konferansta Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir risk analiz merkezi kurduğunu belirten Prof. Dr. Necdet Sağlam, bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasının sağlanacağını ve vergiye uyum düzeyinin artırılacağını, ayrıca vergi tabanının genişletilmesi, vergide adaletin pekiştirilmesi ve tahsilatta etkinliğin artırılması amaçlandığını ifade etti.

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