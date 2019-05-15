Anadolu Üniversitesi'nde “Fuat Sezgin” anlatıldı

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi ve Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi'nin iş birliği ile “Eskişehir Lise Öğrencileri İslam Bilimler Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu” düzenlendi.

Sunumların öğrenciler tarafından yapıldığı sempozyum, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Uluğ Bey Salonu'nda gerçekleştirildi. İstanbul İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Köroğlu'nun konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan'ın yanı sıra çok sayıda öğretim üyesi, lise öğretmeni ve öğrenci katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Topal, “Bugün burada çok anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. Fuat Sezgin hocamız genelde İslam Medeniyeti özelde ise İslam Bilim Tarihi konusunda medeniyetimizin önemli isimlerindendir. Dolayısıyla bizim de hocamızı en iyi şekilde hatırlamamız gerekiyor. Bu kutlu çatının böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmasından mutluluk duydum. Merkezimizin üst katı bilim tarihi müzesidir. Burası, Fuat Sezgin hocamızın rüyasını gördüğü, İslam Bilimine öncülük eden 40 bilim adamımızın silikon heykelleri, belgeselleri ve bilgilendirme kartlarının olduğu bir mekândır” dedi. Doç. Dr. Topal konuşmasını emeği geçen herkese teşekkür ederek sonlandırdı.

“Bu sempozyumumuzla kısmen de olsa, değerli hocamızı tanıma fırsatı bulacağız”

Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Turgut Erguvan ise, “1960 yılında askeri cunta tarafından üniversiteden atılmış bilim insanlarından biri olan Fuat Sezgin, Almanya'ya giderek oradaki hocalarıyla çalışmalarına devam etmiştir. Yaptığı çalışmalar ise, bugün bize bıraktığı büyük eserleri ortaya çıkartmıştır” şeklinde konuştu. Gerçekleştirilen sempozyumla kısmen de olsa Fuat Sezgin'i tanıma fırsatı bulunduğundan bahseden Erguvan, “İslam bilim adamlarının yaptığı çalışmalarla ilgili fikir sahibi olacağız. Fuat Sezgin, İslam Bilimi başta olmak üzere birçok alanda tarihi bilgiler ortaya koymuştur. Biz bu sempozyumla Fuat Sezgin ve eserlerini öğrencilerimizin kalemiyle öğrencilerimize tanıtmak istiyoruz. Ayrıca dikkatimizi bu yöne çekerek bilim tarihindeki eksik halkalardan birini yerine koymak istedik” ifadelerini kullandı.

“İslam'da Bilim ve Düşünce” konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumda konuşmacı olarak yer alan İstanbul İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burhan Köroğlu, “İslam'da Bilim ve Düşünce” isimli sunumuyla dinleyenlere bilgi verdi. Türkiye'nin bilim hayatı yeniden canlanacaksa ancak gençlerin omzunda canlanacağını söyleyen Doç. Dr. Köroğlu, “Hem lisemize hem de çok uzun yıllardır Türkiye'nin eğitimine katkıda bulunan Anadolu Üniversitesi yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Günümüzde Fuat Sezgin gerek İslam coğrafyasında gerekse dünyanın diğer yerlerinde bilimle uğraşan kişiler için bir rol modeldir. Çalışma azmi, gayreti ve işini yaparken duyduğu heyecan, medeniyetine bağlılığı onu tam anlamıyla bir bilim adamı yapmıştır. Fuat hoca günümüze kadar sayabileceğimiz önemli bilim adamları arasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz de bugün için çok güzel sunumlar hazırlamışlar. Öğrencilerimizden Fuat Sezgin'i dinleyeceğiz” diye konuştu.

Doç. Dr. Burhan Köroğlu'nun sunumunun ardından “İslam Bilim Eserleri ve Fuat Sezgin” adlı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide öğrenciler, katılımcılara resimler hakkında bilgi verdi. Serginin açılışından sonra sempozyumun ilk oturumuna geçildi.

“Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri” ana konulu ilk oturumun Oturum Başkanlığını Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı yaptı. Oturumun açılışında konuşan Prof. Dr. Kaplancıklı, “Fuat Sezgin hocamızı anmak üzere burada bulunmaktan dolayı büyük onur ve mutluluk yaşıyorum. Diğer bir mutluluğum ise öğrenci yetiştirmeye çalışan bir akademisyen olarak 1960 İhtilalinde rejim tarafından reddedilen ama aradan geçen 59 senenin ardından pırıl pırıl gençler tarafından sahip çıkılan bir şahsiyeti anmaktır. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz bu oturum beni heyecanlandırıyor. Öğrenci arkadaşlarımızın çok güzel sunumlar hazırladığına eminim” dedi.

Toplam 6 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyumda; “Fuat Sezgin'in Hayatı ve Eserleri”, “Fuat Sezgin'in Eğitim ve Akademik Hayatı”, “Fuat Sezgin'in Düşünce Dünyası”, “İslam Bilim Tarihi Yazıcılığı ve Fuat Sezgin'in Katkıları”, “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi” ve “İslam Bilimlerinin Gelişiminde Etkin Unsurlar ve Medeniyetlerle İlişkiler” konuları işlendi.