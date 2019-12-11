Anadolu Üniversitesi'nde genç istihdama yönelik politikalar konuşuldu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) dekanlık konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'in konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, bu yıl Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü Yönergesi çıkararak öğrenci kulüplerini daha aktif hale getirdiklerini kaydetti. Bu kapsamda daha önce 200 olan toplam kulüp üyesi sayısının 6 bin 500'e çıktığını ve son 2,5 ay içerisinde 500'den fazla etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Çomaklı, bundan sonraki süreçte bütün etkinliklerin öğrenci kulüpleriyle birlikte gerçekleştirileceğini ifade etti.

“Eksilerin hepsi bana, artı değerlerin tümü de öğrencilere aittir”

Üniversitedeki öğrenmenin önemine değinen Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, “En güzel öğrenme yeri bu sıralardır. Burada bir şey öğrenmeden mezun olduktan sonra maliyetin boyutu çok yükseliyor. Burada birbirinizin yanlışını, gülerek veya birbirinize öğreterek düzeltebilirsiniz. Aynı şekilde biz bilmiyorsak siz de düzeltebilirsiniz. Ama iş hayatına çıktığınızda kimse yüzünüze ‘şunu bilmiyorsunuz' ya da ‘bunu yapamıyorsunuz' demez. Orada herkes bir şekilde hayatın bir parçası olmak ister. Üniversitede öğrencilerimiz, hem sosyal sermayelerini hem de entelektüel birikimlerini artırıyorlar. Buradaki eksilerin hepsi bana, artı değerlerin tümü de öğrencilere aittir” ifadelerini kullandı.

“Mutlaka iş bulacaksınız”

Konuşmasına, öğrencilere kendilerini geliştirme fırsatı verdiği için üniversite yönetimine teşekkür ederek başlayan Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, iş bulma kaygısı taşıyan öğrencilere seslenerek: “Mutlaka iş bulacaksınız. Yeter ki kendinizi geliştirin. Ben okuryazar olmayan anne-babanın doktora yapan bir oğluyum. Dolayısıyla insanın içinde bulunduğu imkansızlıklar yüzünden böyle bir ümitsizliğe kapıldığını görüyorum. Fakat buna hiç gerek yok. Ülkeniz adına da kendi adınıza da hiçbir zaman ümidinizi kaybetmeyin” diye belirtti.

“Yaşlı nüfus artıyor”

Ülkemizde işsizliğin önemli bir mesele olduğunu dikkat çeken Tarkan Zengin, “Aslında bundan daha önemli olan mesele ise yaşlanıyor olmamız. Ne kadar genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğumuz yazılıp çizilse de gelecek adına durum biraz farklı. 65 yaş ve üzeri olarak sınıflandırdığımızda Türkiye şu anda 7,2 milyonluk yaşlı nüfusa sahip. Bu nüfusun genel nüfusa oranı da yüzde 8,8 olarak karşımıza çıkıyor. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalara göre bu oran 2023'te yüzde 10'a, 2040'ta yüzde 16.4'e, 2060 yılında ise yüzde 22.6'ya çıkacak. Bu durum bizi ülke olarak yeni politikalar üretmeye zorunlu kılıyor. Nitekim gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gerek Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi gerekse de bu konuda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler buna dayanarak genç istihdamı sağlamaya ve işsizliği çözmeye yönelik yeni politikalar üretiyor” dedi.

Ayrıca konuşmasında çalışan bağlılığı, ücret beklentisi, kadın istihdamı konularına da değinen Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, konuşmasının sonunda öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Konferans sonunda Zengin'e, kendisi adına yapılan fidan bağışının sertifikası takdim edildi.

Öte yandan düzenlenen etkinliği, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Başar'ın yanı sıra çok sayıda öğrenci takip etti.