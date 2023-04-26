Anadolu Üniversitesi'nde International Staff Mobility Week Programı başladı

İlki bu yıl düzenlenen etkinliğe 17 farklı ülke ve 22 farklı yükseköğretim kurumundan 40 akademisyen katılım gösterdi.

Hem Avrupa Birliği ülkeleri hem de Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelere öğrenci ve personel hareketliliği imkanını sunan Erasmus+ Programı katkılarıyla düzenlenen etkinliğin açılış törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Prof. Betül Demirci, Prof. Dr. Ali Resül Usul, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir katılım gösterdi.

Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir'in başkanlığıyla başlayan ilk oturumun ardından Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, Gana, Güney Kore, İsrail, Kazakistan, Kosova, Litvanya, Letonya, Lübnan, Romanya, Tunus ve Ukrayna ülkelerinden gelen yükseköğretim kurumu temsilcileri gerçekleştirdikleri sunumlar ile yükseköğretim alanındaki çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdiler.

Dolu dolu geçecek dört gün ile paneller, eğitimler ve geziler düzenlenecek

Dört gün sürecek olan etkinlikte gerçekleşecek olan paralel oturumlarda katılımcıların katkılarıyla yükseköğretimde uluslararasılaşmanın önemi vurgulanacak, (Erasmus+ Uluslararası Kredi Hareketliliği ve Kağıtsız Erasmus (Erasmus Without Paper) konularında deneyim paylaşımları gerçekleştirilecek. Program çerçevesinde ayrıca katılımcılar, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Turizm Fakültesi akademisyenleri ile ikili iş birlikleri için bir değerlendirme toplantısı da gerçekleştirecek.

17 ülkeden gelen katılımcılara ülkemizi, kültürümüzü ve şehrimizi en iyi şekilde tanıtmak amacıyla rehber eşliğinde Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Odunpazarı, Seyyid Battal Gazi Külliyesi ile Frigya Vadisi ziyaretleri de geçekleştirilecek. Program dâhilinde ayrıca Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkçeye Giriş dersi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile de Türk Yemeği Atölyesi düzenlenecek. Dört gün sürecek etkinlik değerlendirme oturumu ve sertifika takdimi ile sona erecek.