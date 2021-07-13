Anadolu Üniversitesi'nde 'Kalite Herkesin İşidir' toplantısı

Dr. Fuat Erdal katıldı.

Kalite Koordinatörlüğü, oluşturduğu Kalite Güvence Sistemi Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda Öğrenci Konseyi Üyeleri ve Birim Kalite Komisyonları Öğrenci Temsilcileri ile çevrim içi bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal da katıldı. Prof. Dr. Deniz Taşcı'nın belirlediği ‘Kalite Herkesin İşidir' sloganıyla yola çıktıklarını ifade eden Rektör Erdal, toplantıyla ilgili görüşlerini şu sözlerle ifade etti:

“'Kalite Herkesin İşidir' sloganı çerçevesinde, iyileştirme süreçleriyle hedefimiz siz değerli öğrencilersiniz. Sizin mesleki yeterliliğiniz, kişisel gelişiminiz için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Dolayısıyla bu süreçte sizlerin de karar alma mekanizmalarında yer almanız çok önemli. Öğrenci Konseyi Başkanı Gülümser Akar senato toplantılarına katılmaya başladı, ilerleyen zamanlarda sizler de Kalite Komisyonu toplantılarına katılacaksınız. Hepimiz aynı gemide ilerliyoruz. Sizlerin başarısıyla, işimizi doğru yaptığımızı kanıtlayarak birlikte güzel ufuklara doğru yol alacağız.”

“İyileştirme çalışmalarını başarıyla yürüteceğimize inanıyorum”

Toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ise “Öğrenci temsilcilerimizden oluşan bu kurul Rektörümüzün ve Kalite Koordinatörlüğü'nün Danışma Kurulu niteliğinde. Bu kapsamda Rektörümüzün çok arzu ettiği bu kurulun oluşturulmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Kurmayı hedeflediğimiz yapı için de siz öğrenci temsilcilerimizin rolü çok önemli, çevrenizde fark ettiğiniz sorunlara nasıl çözülebilir gözüyle bakarsanız bize çok yardımcı olursunuz. Sizleri karar alma mekanizmalarına dâhil ederek ve desteğinizle sistematik bir geri bildirim süreci oluşturarak iyileştirme çalışmalarını başarıyla yürüteceğimize inanıyorum” dedi.

Anadolu Üniversitesindeki kalite çalışmalarıyla ilgili bilgi verilmesinin ve öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından toplantı sona erdi.

Söyleşi programı hazırlandı

Toplantı sonrasında Kalite Güvence Sistemi Yapılandırma Eğitimlerinde kullanılmak üzere, Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı ve Kalite Koordinatörlüğü Eğitim Planlama Sorumlusu Öğr. Gör. Dr. Abdullah Saykılı'nın katılımıyla Kalite Koordinatörlüğü tarafından bir söyleşi programı videosu hazırlandı. ETV stüdyolarında gerçekleşen söyleşide kalite kavramı, kalite süreçleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun çalışmaları ve Anadolu Üniversitesi'nin kalite çalışmaları hakkında bilgi verilerek Anadolu Üniversitesi'nin kaliteye ilişkin gelecek projeksiyonuna değinildi.

Kalite kavramını ihtiyaca uygunluk olarak tanımlayan Prof. Dr. Deniz Taşcı, kalite çalışmalarının korkulan soğuk bir yüzü olduğunu belirterek özünde sürekli iyileştirme faaliyetlerini içeren, sürprizlere yer bırakılmamasını sağlayan ve geri bildirimlerle desteklenmesi gereken bir kavram olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Taşçı, “Farkındalığın yükseltilmesi, herkesin doğal olarak yaptığı işin sürecine dâhil edilmesi açısından bakıldığında kalitenin kapalı kapılar ardında sadece üst yönetimin işi olmayıp çalışanların da kaliteyi benimsemesi gerekiyor. Bunun yanında yönetimin stratejik liderliği de çok önemli. Bu hareketi kalite seferberliği olarak düşündüğümüz için ‘Kalite Herkesin İşidir' sloganını belirledik. Dünyadaki yeni gelişmelerle birlikte yükseköğretim kurumlarında kalite iyileştirme çalışmalarına daha çok ihtiyaç duyuluyor.” dedi.

Söyleşinin tamamını izlemek isteyenler https://www.youtube.com/watch?v=pzX04ikoAbo adresi üzerinden programa erişim sağlayabilecekleri belirtildi.