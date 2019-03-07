Anadolu Üniversitesi'nde kazı ve araştırma sergisi

Anadolu Üniversitesi'nin kuruluşunun 60'ıncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kazı ve araştırmaları sergisi açıldı.

Edebiyat Fakültesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen sergide Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin ortaklaşa yürüttüğü kazı ve yüzey araştırma projelerine ait görseller yer aldı. Sergide, Anadolu Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına halen yürütülmekte olan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarını konu alan yaklaşık 35 postere yer veriliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından desteklenen Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinin yürüttüğü kazı ve yüzey araştırması ile çok sayıda bilimsel araştırma projesi bulunuyor. Sergiyle ilgili görüşlerini dile getiren Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan , “Açılışını yaptığımız sergi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümlerinin üniversitemizde bugüne kadar yaptıkları kazı ve yüzey araştırmalarının tümünü içeriyor” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muhsin Macit, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Erol Altınsapan ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.