Anadolu Üniversitesi'nde ‘Kore Yemeği Atölyesi'

Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen atölyeye Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Rektör yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Anadolu Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Selami Sezgin ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir katılım sağladı. Katılımcılar, geleneksel Kore yemeklerinden biri olan ‘Kimbap' hazırladılar.

Türkiye ve Kore arasındaki bağlar güçlendiriliyor

Anadolu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak sanatları öğrencileri, koordinatörlüğünü Ar. Gör. Dr. Sema Ekincek'in yaptığı “Kore Mutfağı Uzmanlık Eğitim Projesi” kapsamında Dr. F. Filiz Çiçek eğitmenliğinde Kore mutfağına ait yemekleri uygulamalı bir şekilde yapmayı öğreniyor. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü uygulama mutfağında gerçekleştirilen Kore Mutfağı dersi ve çeşitli atölyelerle öğrenciler, Kore mutfağına ait yemekleri öğrenme imkânı buluyor. Kültürler arası kaynaşma amacıyla hayata geçirilen proje ile iki ülke arasındaki bağlar güçlendiriliyor.

Projenin açılış etkinliği olan Kimbap atölyesinin ardından aynı gün içerisinde farklı bir Kore yemeği olan “Japchae” atölyesi de Anadolu Üniversitesi akademik personelleri ve öğrencilerle birlikte gerçekleştirildi.