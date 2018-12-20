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Anadolu Üniversitesinde 'Korkma' tiyatrosu

Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy’u canlandırdığı ’Korkma’ isimli tiyatro gösterisiyle Anadolu Üniversitesinde sevenleri ile buluştu.

Ünlü sanatçı Ahmet Yenilmez, Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdığı 'Korkma' isimli tiyatro gösterisiyle Anadolu Üniversitesinde sevenleri ile buluştu.


Etkinlik, Anadolu Üniversitesi Okuyanları ve Mezunları Eğitim-Kültür Vakfı (AÇÖV) tarafından düzenlendi. Ahmet Yenilmez tarafından yazılan ve oynanan tek kişilik gösteri, Atatürk Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Dönem dönem izleyicilerle sohbet havasında geçen oyunda Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yenilmez, Milli Şair'in şiirlerinden de mısraları seslendirdi. Oyun sonunda performansı ile beğeni toplayan Yenilmez, izleyicilerden büyük alkış aldı.

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