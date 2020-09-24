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Anadolu Üniversitesi'nde Korona virüs bilgilendirme toplantısı yapıldı

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü arasında Korona virüs bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


İl Sağlık Müdürlüğü panelistleri, mart ayında başlayan ve hala etkisini sürdüren Korona virüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında sunumlar yapıp bilgi paylaşımında bulundu. Çevrimiçi ortamda yapılan sunumlar, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Ahmet Mamur'un katılımcıların sorularını yanıtladığı soru-cevap bölümüyle devam etti.


Öte yandan, toplantıya, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Fatih Torlak ile Anadolu Üniversitesi'nden çok sayıda öğretim elemanı, daire başkanı ve idari personeller katıldı.

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