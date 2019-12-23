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Anadolu Üniversitesinde “Master Class” söyleşisi

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Master Class” söyleşisi, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen “Master Class” söyleşisi, Ergin Orbey Uygulama Sahnesi'nde gerçekleştirildi.


Söyleşi öncesi öğrenciler çeşitli sanatçılardan parçalar seslendirdi. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarından Prof. Dr. Anatol Jagoda, öğrencilere piyanoda eşlik etti. Ses, şan ve opera gibi sahne sanatları üzerine eğitim veren Öğretim Görevlisi Caner Akın, “Konservatuvar opera bölümü ve ses eğitimi uzun süreçli uğraş gerektiren bir eğitim. Bir sporcu gibi çok ciddi kondisyon sahibi olmanız gerekiyor. Master class eğitimlerinde çok büyük farklar oluşturmak kolay değil. Öğrencilerin zihinlerinde yeni bir ufuk açmak ve kafalarındaki düşünce sistemini değiştirmek, onların nasıl çalışacaklarını ve kendilerine nasıl yön vereceklerini göstermesi açısından çok önemlidir. Ben bu tür etkinliklerle öğrencilerin ufkunun geliştiğini düşünüyorum” dedi.

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