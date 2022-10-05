Anadolu Üniversitesi'nde menü 50 bin öğrencinin katıldığı anketle belirlendi

Anadolu Üniversitesi'nde yeni öğretim yılının ilk yemeği 50 bin öğrencinin oyladığı anket sonucunda belirlendi.

Öğrencisine kaliteli akademik eğitimin yanı sıra kampüs yaşamında da önemli fırsatlar sunan Anadolu Üniversitesi her yıl yenilikçi uygulamalarıyla öğrencisinin yanında olmaya devam ediyor. Yeni akademik yılın başlangıcı için sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen ‘Menüyü Sen Belirle' anketiyle, akademik yılın ilk öğle yemeği menüsü öğrencilerin tercihine sunuldu.

Yeni akademik yılın açılışı olan 3 Ekim Pazartesi günü servis edilecek öğle yemeği menüsünün anketine 50 bine yakın öğrenci katılım gösterdi. Öğrencilerin oylamasına sunulan anket Anadolu Üniversitesinin resmi sosyal medya adresinden paylaşıldı. Keyifli ve eğlenceli paylaşımlarla gerçekleşen anketin sonucunda oy çoğunluğuyla öğrencilerin belirlediği menü, mercimek çorbası, püreli soslu köfte, çoban salata, supangle olarak belirlendi ve ilk öğle yemeği öğrencilerin belirlediği bu menü ile servis edildi.

Anadolu Üniversitesi'nin tercih edilme sebeplerinde biri yemekhane

Yemekhanede öğrenci dostu bütçelerle sunulan yemeklerin çok leziz olduğunu aktaran Anadolu Üniversitesi öğrencileri, menüyü kendilerinin oluşturmasının da mutluluk verici olduğunu belirttiler. Anadolu Üniversitesini tercih etme sebeplerinden birinin de uygun fiyatlarla üç öğün besleyici yemekhane hizmetleri sunması olduğunu söyleyen öğrenciler kendi fikirlerinin alınmasının da çok önemli olduğuna dikkat çekerek bu uygulamaların artarak devam etmesi gerektiğini aktardılar.

Her ayın ilk günü menü öğrencilerden

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleriyle başlayan ve akademik yıl boyunca devam edecek uygulama ile her ayın ilk günü yemekhane menüsü öğrenciler tarafından belirlenecek. Öğrenciler, ‘Menüyü Sen Belirle' anketine Anadolu Üniversitesinin resmi sosyal medya hesabından katılabilecek.