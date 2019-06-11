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Anadolu Üniversitesinde mezuniyet heyecanı başlıyor

2018-2019 öğretim yılının tamamlanmasıyla beraber mezun olacak Anadolu Üniversitesi öğrencilerini mezuniyet heyecanı sardı.


Anadolu Üniversitesi 2019 mezunlarını uğurlamaya hazırlanıyor. Öğrencilerin aileleriyle birlikte mezuniyet heyecanını yaşayacağı törenler, 12 Haziran Çarşamba ve 13 Haziran Perşembe günü olmak üzere iki gün sürecek.


Toplamda 16 farklı fakülte ve yüksekokulda öğretim görmüş öğrencilerin kep atacağı törenlerde ilk olarak 12 Haziran Çarşamba günü “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eskişehir Meslek Yüksekokulu, Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczacılık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Devlet Konservatuvarı” mezuniyet için hazırlanan çim futbol sahasında yerini alacak. Perşembe günü ise “Hukuk Fakültesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi” öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşayacak.


Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın da katılacağı törenlerde fakülte birincilerine ve mezunlara belgeleri takdim edilecek. Kep atma töreninin ardından üniversite yemekhanesinde yemek ikramı yapılacak.

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