Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Şenliği coşkusu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Şenliği'nde 41 öğrenci kulübü ile Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV), TÖMER, Uluslararası İlişkiler Birimi, Halkbilim Araştırmaları Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Mediko Sosyal Merkezi ve Kariyer Merkezi, açtıkları stantlarla faaliyetlerini öğrencilere tanıttılar.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte bilim, kültür-sanat, spor vb. pek çok alanda faaliyet gösteren kulüpler çok sayıda renkli etkinliğe de imza attı.Gün boyu devam eden şenlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Doç. Dr. Recep Okur ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir de Öğrenci Kulüpleri Şenliği'ni ve kulüp stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kulüplerle ilgili bilgi alan ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Erdal, düzenlenen bu gibi etkinliklerle kampüsün bir şenlik havasına büründüğünü belirterek “Uzun bir pandemi sürecinin ardından öğrencilerimizin okulu özlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz de bu özlemlerini giderebilmek adına güzel bir şenlik planladık. Öğrencilerimizde de büyük bir heyecan görüyorum. Güzel ve canlı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bu tür etkinlikler önümüzdeki zamanlarda artarak devam edecek.” şeklinde konuştu.

“Şenliğimiz öğrencilerimizin etkileşim içerisinde olduğu keyifli bir etkinlik oldu.”

Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Süleyman Kasal: “Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere birçok akademik birimimizin desteğiyle birlikte planladığımız öğrenci kulüpleri tanıtım şenliğimiz öğrencilerimizin etkileşim içerisinde olduğu keyifli bir etkinlik oldu. Öğrenci kulüplerimizin önümüzdeki süreç içerisinde düzenleyeceği salon içi ve salon dışı etkinlik sürecinde şenliğimizin önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Tedbirleri elden bırakmadan bir araya gelebilmek ve bu tür renkli sosyal aktiviteler gerçekleştirebilmek bizleri de mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.