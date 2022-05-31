Anadolu Üniversitesi'nde öğrencilerin bahar konseri

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Öğrenci Topluluğu konseri, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğretim Görevlisi Pelin Demirçe Altıntaş yönetimindeki Türk Halk Müziği Öğrenci Topluluğu konserini çok sayıda müziksever yakından takip etti.

Pek çok yöreden eserler seslendirildi

Öğretim Görevlisi Pelin Demirçe Altıntaş şefliğindeki konserde; bağlamada Öğretim Görevlisi Dr. Erdal Uludağ, bağlama-curada Uğur Ünlü, kabak kemanede Berkay Tekin, mey-zurnada İsmail Koçak, kavalda Nusret Avcı, gitarda Olcay Böge, basgitarda Emre Üçkaya, ritim perküsyonda ise Muhammet Kınık ve Cem Çelebi yer aldı. Konserde; Elâzığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Eskişehir, Sivas, Van, Bitlis yörelerinden eserler seslendirildi.