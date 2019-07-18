Anadolu Üniversitesi'nde “Pierre Bourdieu Okuma Programı-Eğitim Sosyolojisi” çalıştayı

Dr. Şefik Yaşar Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güler Günsoy, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Handan Deveci ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Adnan Boyacı katıldı.

20. yüzyılın en önemli eğitim sosyologlarından Pierre Bourdieu'nun eğitim ile ilgili eserlerinin ve eserlerine yapılan eleştirileri okumak, tartışmak ve değerlendirmek amaçlı gerçekleştirilen çalıştaya, 25 farklı üniversiteden pek çok öğretim elemanın yanı sıra yüksek lisans ve doktora öğrencisi de çalışmalarıyla katkıda bulundu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen çalıştayda, öğrenciler de merak ettikleri konular hakkında katılımcılardan bilgi edinme fırsatı buldular.

Öğretim elemanlarının alanlar arası etkileşimlerinin ön plana çıktığı çalıştay kapsamında, “Yeniden Üretim: Eğitim Sistemine İlişkin Bir Teorinin İlkeleri, Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Homo Academicus, Pratik Nedenler: Eylem Kuramı Üzerine” başlıklı eserler katılımcılarla paylaşıldı. Açılış konuşmalarının ve sunumlarının ardından ise katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan çalıştayın kayıtlarına ise video paylaşım platformunun, YouTube üzerinden yayınlanan “Eğitim Sosyolojisi Okumaları” kanalından ulaşılabileceği belirtildi.