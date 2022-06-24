Anadolu Üniversitesi'nde "Sıfır Atık Eğitimi" düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Atık Yönetimi Birimi tarafından Öğrenci Merkezi'nde “Sıfır Atık Eğitimi” isimli konferans verildi.

Eğitime Anadolu Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Gültekin Güllü ve Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevlisi Çevre Mühendisi Dr. Mesut Çiftçi konuşmacı olarak katıldı.

Atık yönetiminin önemi üzerinde duran Dr. Gültekin Güllü şunları söyledi:

”Üretilen her şey potansiyel olarak bir atıktır. Belli bir süre sonra ürünler dönüşümünü tamamlıyor ve atık durumuna geliyor. Bunu fark etmek için çevrenize bakmanız yeterli oluyor. Atıkların her birinin atık tipine göre ayrı ayrı yönetilmesi gerekiyor. Kampüsümüzde sistemimizi iyi bir şekilde kurarsak bu işi daha iyi bir şekilde yöneteceğimize inanıyorum.”

“Amacımız oluşan tüm atıkları değerlendirmek”

Sıfır atık projesinin önemini vurgulayan Dr. Çiftçi, “Sıfır atık israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılmasını sağlayan bir atık yönetimi felsefesidir. Burada felsefe kelimesini kullanıyoruz çünkü biz insanların atığı düşünme şekillerini değiştirmeye çalışıyoruz. Bu projenin hiç atık oluşturmamak gibi bir amacı yok. Oluşan tüm atıkları değerlendirmek gibi bir amacı var.” ifadelerini kullandı.