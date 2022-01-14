Anadolu Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli eğitimler

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde, TÜBİTAK tarafından 4005-Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında desteklenen “Eğitimde R ile Büyük Veri Analitiği Uygulamaları Projesi” çerçevesinde bir dizi eğitim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen eğitimlere 12 şehirden 20 araştırmacı katıldı. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Kübra Atalay Kabasakal, Doç. Dr. Sinan Aydın, Doç. Dr. Önder Sünbül, Doç. Dr. Murat Doğan Şahin, Doç. Dr. Deha Doğan ve Doç. Dr. Eren Can Aybek'in eğitmen olarak katıldığı eğitimler 6 gün sürdü.

“Öğrencilerin, büyük veri setleri üzerindeki becerilerini geliştirmeyi amaçladık”

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Murat Doğan Şahin, projenin Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme temel alanında yeterliliğini başarıyla geçmiş doktora öğrencilerinin, büyük veri setleri üzerindeki operasyonel becerilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtti. Doç. Dr. Şahin, bu doğrultuda öncelikle açık kaynak kodlu istatistik programı olan R ile temel düzeyde istatistiksel analizleri yapabilecekleri beceriye ulaştırmak amacıyla öğrencilere iki gün süren bir çevrimiçi eğitim verdiklerini ifade etti. Şahin, Toplamda 6 gün süren yüz yüze eğitimlerde ise katılımcıların büyük ve karmaşık yapıdaki veri setleri üzerinde R programlama dilini kullanarak ileri düzey veri bilimi uygulamalarını yapabilmelerine olanak sağlanmasının amaçlandığını belirtti.