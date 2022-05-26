Anadolu Üniversitesi'nde "Türk Mutfağı Atölyesi" gerçekleştirildi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Hilmi Rafet Yüncü koordinatörlüğünde düzenlenen atölye çalışmalarında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mert Efe Dursun ve Sedanur Akkoç tarafından Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerine Türk mutfağının önemli yemekleri yaptırıldı.

Etkinliğin katılımcılara faydalı olacağını dile getiren Mert Efe Dursun, “Güzel bir haftada güzel bir etkinlik. Türk mutfağına yoğunlaşabilmek adına Türk mutfağının üç fazını inceledik. Hem Orta Asya, hem Selçuklu hem de Osmanlı mutfağından numunelerimiz var. Yabancı uyruklu öğrencilere pelte ve tavuk dolması yaptıracağız. Onların kendi ülkelerinde de icra edebileceği, keyifli ve yapması kolay şeyler bulmaya çalıştık. Etkinliğin bu bakımdan çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Türk yemeği yaptık ve hep birlikte yedik”

TÖMER öğrencilerinden Luc Nodjitan ise, “Önlükleri giydik, Turizm Fakültesindeki aşçı öğrencilerle Türk yemeği yaptık ve hep birlikte yedik. Çok eğlendiğimiz güzel bir gün geçirmiş olduk. Bizlere bu fırsatı sunan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.