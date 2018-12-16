Anadolu Üniversitesi'nde ÜYEP sınavı yapıldı

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÜYEP) sınavı Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Sınava bu yıl 800'e yakın üstün yetenekli çocuk katıldı. Merkez hakkında bilgi veren ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak,“Bu yıl 11'inci yılına girdiğimiz 'ÜYEP' tanılamalarını 2007 yılından beri yapıyoruz. Bu yıl 800 öğrencinin katıldığı ÜYEP sınavına 40 farklı şehirden başvuru var ve bu sınav sonucunda toplam 28 öğrenci programa alınacak. Başvuranların çoğu yetenekli öğrencilerden oluşuyor ancak aralarından 28'ini seçmek zorundayız. 11 yıldır programın devam etmesi ve bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bunun yanı sıra, ÜYEP'in küçük bir modelini de okullara taşıyoruz ve Eskişehir'de beş okulda ÜYEP eğitimi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Dünyaya bakışları farklı”

Sınavın uygulanma biçimine de değinen Uğur Sak, “İki oturumdan oluşan sınavda ilk oturumda genel yetenek ve çocukların matematik becerilerini ölçüyoruz. İkinci oturumda ise çocuklarımızın genel düzeylerini ölçüyoruz. ÜYEP eğitimleri üniversite kampüsünde 5. sınıfta başlıyor ve 8. Sınıfa kadar devam ediyor. Böylece üstün yetenekli çocukların düzeylerine uygun bir eğitim programı sunuluyor. Ayrıca öğrencilerimiz aldığı eğitime güz, bahar ve yaz dönemi programlarıyla devam edecekler. Yaz programlarında yapılan derslere farklı şehir ve bölgelerden çocuklar geliyor ve burada tüm çocuklar güzel bir eğitim ortamında kaynaşıyor. Üstün yetenekli çocuklarımızın dünyaya bakışı farklı dolayısıyla her birinin birbirinden farklı becerileri var. Buradaki öğrencilerimizin çoğu Türkiye'nin seçkin liselerine gidiyorlar. Sonrasında ise her biri başarılı üniversitelerde ve yurt dışında eğitim alıyorlar. Bizi en çok mutlu eden detay ise şu an ÜYEP bünyesinde ders veren öğrencilerimizin olması.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK desteğiyle Anadolu Üniversitesi Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında bir program olarak kurulan ÜYEP, 2014 yılında uygulama ve araştırma merkezine dönüştürüldü. Bu sayede ÜYEP kapsam olarak Türkiye'deki ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor. Merkezin genel amacı zeka ve üstün zeka alanlarında bilimsel araştırmalar yürütmek ve zeka ölçümleri yoluyla üstün yetenekli öğrencileri tanılamak. ÜYEP aracılığıyla öğrencilerin entelektüel potansiyellerini en üst düzeye taşımalarına yardımcı olacak farklılaştırılmış eğitim ve rehberlik hizmetleri sunuluyor.