Anadolu Üniversitesinden 'Anadolu Hukuk Ulusal Forumu'

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ‘Anadolu Hukuk Ulusal Forumu' düzenlendi.

Foruma Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra farklı üniversitelerden de çok sayıda hukuk fakültesi öğrencisi katıldı. Forumun açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Uslu, “Üniversitemiz Ulusal Forumu, öğrenciye bilgi yükleme değil tartışma, müzakere etme, sorunlara karşı çözüm üretebilme olanağı sağlıyor. Çünkü doğru bilgiye bugün her yerden ulaşabilirsiniz. Bu tür ‘Ulusal Hukuk Forumu' dediğimiz etkinliklerin az sayıda insanın bir araya gelerek herhangi bir konuda karşılıklı müzakere etmeleri, sorunlara çözüm önerilerinde bulunmaları açısından oldukça eğitici olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Anadolu Hukuk Ulusal Forumu'na katılan öğrenciler, komitelere ayrılarak yasa tasarıları hazırladı. Hazırlanan yasa tasarıları oluşturulan kurula sunuldu ve kurulda kabul edilen yasa tasarıları TBMM'ye gönderildi.