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Anadolu Üniversitesi'nden anlamlı bağış

Anadolu Üniversitesi, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim ve kültür yönünden ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan, nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ne kitap bağışında bulundu.

Anadolu Üniversitesi, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında eğitim ve kültür yönünden ilişkileri geliştirmek amacı ile kurulan, nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne kitap bağışında bulundu.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın, öğrencilerin akademik, kültürel gelişimi için farklı içeriklerden oluşan kitapların özenle seçildiğini belirterek, Anadolu Üniversitesi olarak başta soydaşlarımız olmak üzere ülkemizle gönül bağı olan tüm ülkelerde hizmet suma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.


Özenle seçilen kitaplar, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine yollamak üzere hazırlanırken, Anadolu Üniversitesi hali hazırda talepte bulunan diğer okul, kütüphane ve cezaevlerine de kitap bağışında bulunmaya devam ediyor.

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