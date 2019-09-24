İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesi'nden Başkan Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve beraberindekilerle bir araya geldi.


Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ile Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz ve Doç. Dr. Çağıl Hale Özel, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti. Şehir turizminin konuşulduğu ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Dekan Emir, “Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde 16-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 20. Ulusal ve 4. Uluslararası Turizm Kongresi hakkında Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı bilgilendirdik. Bu kongrenin konusunun şehir turizmi olması nedeniyle başkanımızla görüş alışverişinde bulunduk. Şehir turizmine katkılarından ve bugünkü misafirperverliğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Ataç da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehir turizminin gelişmesinin önemli olduğunu ve Tepebaşı Belediyesi olarak bu konuda katkı vermeyi sürdüreceklerini söyledi. Ziyaret, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.