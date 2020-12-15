İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Üniversitesinden büyük başarı

Dünyanın 28 ülkesinde nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan Anadolu Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan sıralamada, 85 üniversite arasında 9.

oldu.


ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde Türkiye ve dünya üniversitelerini akademik performanslarına göre sıralamak amacıyla 2009 yılında kurulan URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı'nın 2020-2021 Türkiye'de tıp fakültesi olmayan üniversiteler sıralamasında 85 üniversite yer aldı. Anadolu Üniversitesi makale, atıf, bilimsel doküman, doktora, öğretim üyesi ve öğrenci puanları değerlendirilerek oluşturulan sıralamada, 85 üniversite arasında 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.