Anadolu Üniversitesi'nden depremzede çocuklar için etkinlik alanı

Yürüttüğü yardım faaliyetlerinin yanı sıra Anadolu Üniversitesi depremin psikolojik etkilerini hafifletmek için de çeşitli çalışmaları depremzedelerin hizmetine sunuyor. Son olarak Hatay'ın Belen ilçesinde kurulan ‘Anadolu Mutfağı' günlük 10 bin kişiye sıcak yemek servisi sağlamaya devam ederken, yine Belen Kaymakamlığı ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Anadolu Etkinlik Alanı depremzede çocuklar için faaliyetlerine başladı. Etkinlik alanında çocukların çeşitli eğitici-öğretici faaliyetlere katılması, bireysel ve toplu oyunlar gerçekleştirmesi, film gösterimlerine dahil olması öngörülüyor. Bu sayede bölgedeki depremden zarar gören çocuklara yardımcı olunması ve depremin yıkıcı psikolojik etkilerine karşı korunması hedefleniyor. Gönüllüler aracılığıyla yürütülen ‘Anadolu Mutfak' ve ‘Anadolu Etkinlik' faaliyetlerine katılmak için gönüllü olmak yeterli oluyor.