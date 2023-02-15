Anadolu Üniversitesi'nden depremzede çocuklara oyuncak yardımı

Depremin hemen ardından kurulan yardım masasının yanı sıra Anadolu Üniversitesi'nin farklı birimleri de depremden dolayı mağduriyet yaşayan vatandaşlara yardımda bulunuyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü, depremden en çok etkilenen kesimlerin başında gelen 0-8 yaş arasındaki çocuklar için akademik ve idari personelinin katılımıyla bir oyuncak ve etkinlik materyali kampanyası başlattı. Enstitü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, bir nebze de olsa çocuklara moral sağlanması amacıyla bu kampanyayı başlattıklarını belirterek toplanan 150 paketi Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim ettiklerini ifade etti. Anadolu Üniversitesİ Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı'nda oluşturulan yardım masası aracılığıyla hafta içi her gün saat 08.30 ila 20.00 saatleri arasında toplanan çeşitli yardım malzemeleri deprem bölgesine göndermeye devam ediyor. Yardım malzemeleri hakkında öncelikli ihtiyaç listesi için anadolu.edu.tr adresi ziyaret edilebilir.