Anadolu Üniversitesi'nden eğitim alanında yeni bir iş birliği

Protokol kapsamında Ahmet Sezer Ortaokulu'ndaki üstün yetenekli öğrencilerin öğrenimlerine yönelik uygulamalar Üniversitenin Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından gerçekleştirilecek.

ÜYEP, Türkiye'deki ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor

Üniversite Üstün Zekâlıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 2007 yılında bir program olarak kurulan ve 2014 yılından bu yana da uygulama ve araştırma merkezi olarak çalışmalarını sürdüren ÜYEP, Türkiye'deki ilk ve tek program olma özelliğini taşıyor. Sahip olduğu bu özellikler ve nitelikler sayesinde Türkiye'deki üstün yetenekli öğrencilerin öğrenimine yönelik hizmetlerini başarıyla sürdüren ÜYEP, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan iş birliği çerçevesinde ise Ahmet Sezer Ortaokulu'ndaki üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunacak.

Geleceğin üstün yeteneklileri Üniversitemiz tarafından yetiştirilecek

Yapılan açıklamada, “Üniversitemiz, yapılan iş birliği kapsamında geleceğin üstün yetenekli öğrencilerinin yetiştirilmesine önemli kakılar sağlayacak. Bu kapsamda ise Üniversitemiz tarafından ortaokula devam eden üstün yetenekli öğrencileri tanılamak, üstün yetenekli öğrencilerin tanılanmasına yönelik araç ve yöntemleri belirlemek, geliştirmek ve uygulanacak araçlara karar vermek, üstün yetenekli öğrencilere özgü eğitim modelleri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak ve uygulamasına katkı sağlamak, üstün yetenekli öğrencilere ders verecek öğretmenleri seçmek ve eğitmek, üstün yetenekli öğrencilere ders verecek öğretmenler için eğitim programı hazırlamak gibi çalışmalar gerçekleştirilecek” denildi.

İş birliği sayesinde pek çok hedef hayata geçirilecek

ÜYEP tarafından yürütülecek bu çalışmalar kapsamında ise Eskişehir ilinde üstünde yetenekli öğrencilerin, bilimsel dayanaklı araştırmalar doğrultusunda tanılanmasını sağlamak, üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi için çeşitli alanlarda zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesini desteklemek, uygulanan eğitim programlarının etkililiğini değerlendirmek, üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerinin eğitimini sağlamak, üstün yetenekli öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak çalışmaları desteklemek, üstün yeteneklilere yönelik bilimsel araştırmaların ve etkinliklerin yapılmasını desteklemek gibi amaçların da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.