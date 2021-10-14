Anadolu Üniversitesi'nden engelli kardeşi olan çocuklar için Bilimsel Araştırma Projesi

Anadolu Üniversitesi'nde, “Engelli Kardeşi Olan Çocukların Davranış Sorunlarının Çözümlenmesinde Deneyimsel Oyun Terapisinin Etkililiği” adlı Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) yürütülüyor.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan'ın yürütücülüğünü yaptığı BAP projesi, engelli kardeşe sahip normal gelişim gösteren çocukların sorunlarının anlaşılması ve bu çocukların davranış problemlerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi'nin engel tanımayan vizyonuna da bir yenisi daha ekleniyor.

“Proje ile çocukların davranış problemlerinin azaltılması hedefleniyor”

Doç. Dr. Çapan, projeye ilişkin iki amaçlarının bulunduğunu ifade ederek, “Projemizdeki ilk amacımız engelli kardeşi olan çocukların davranış problemlerinin azaltılmasında oyun terapisinin etkililiğini sınamaktır. Projenin ikinci amacı ise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğrencilerinin oyun terapisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır” dedi.

2020 yılında başlayan ve hali hazırda devam eden ve Anadolu Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bahtiyar Eraslan Çapan, Doç. Dr. Elif Cimşir, Dr. Öğretim Üyesi Ayşen Balkaya Çetin, Arş. Gör. Dr. Gamze Ülker Tümlü, Öğretim Görevlisi Dr. Cem Tümlü ve Osmangazi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Bölükbaşı'nın yer aldığı proje kapsamında toplam 10 çocuğa sayıları 8 ile 16 oturum arasında değişen bireysel oyun terapisi uygulandı. Çocuklarla yapılan bu uygulamada gerektiği durumlarda ve terapi öncesinde ailelerle de görüşmeler yapıldı. Proje için Anadolu Üniversitesi'nin ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferhan Odabaşı'nın destekleriyle özel oyuncaklarla donatılmış bir oyun terapi odasının yanı sıra aile görüşme odası da hazırlandı.