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Anadolu Üniversitesinden Finlandiya bilgilendirme toplantısı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Finlandiya Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen “Finlandiya’da Öğrenim Görme ve Çalışma Fırsatları” konulu bilgilendirme toplantısı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Finlandiya Büyükelçiliği iş birliği ile düzenlenen “Finlandiya'da Öğrenim Görme ve Çalışma Fırsatları” konulu bilgilendirme toplantısı Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Toplantıda, Finlandiya Ankara Büyükelçiliği İkinci Katibi Janne Leskinen, Anadolu Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak “Working and Studying in the Happiest Country of the World” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Finlandiya'da öğrenim görme ve çalışma fırsatları hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantıya öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bilgilendirme toplantısının soru-cevap kısmında Leskinen, Finlandiya'daki eğitim ve iş imkanlarının yanında, Türkiye-Finlandiya ilişkilerine yönelik olarak da öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

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