Anadolu Üniversitesi'nden geleneksel Ramazan eğlenceleri

Anadolu Üniversitesi'nin geleneksel Ramazan eğlencelerini öğrencilere yaşatmak için kurduğu Ramazan Sokağına ilk gün yoğun ilgi vardı.

Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü önünde kurulan ‘Ramazan Sokağı'nda bir hafta boyunca, iftardan sonra Ramazan eğlenceleri düzenlenecek. Gerçekleştirilen ilk Ramazan eğlencesine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar da katıldı, öğrencilerin Ramazan coşkusuna eşlik etti.

Pamuk şeker, macun, şerbet gibi geleneksel yiyecek ve içeceklerin ikram edildiği gecede, Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırma Merkezi'nin düzenlediği Vurmalı Çalgılar Grubu konseri ve Aşuk ile Maşuk gösterisi öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Prof. Dr. Çomaklı: "Ramazan'ın heyecanını doyasıya hissediyoruz"

Anadolu Üniversitesi olarak unutulmaya yüz tutmuş bazı değerleri gelecek nesillere aktarmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı şunları söyledi: “Ramazanın gelişi ile beraber bu tarz geleneksel eğlenceleri Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirmek çok güzel. Ben de bu eğlencelerin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Bu etkinlikler sınav haftası öncesi hem öğrenciler için motivasyon oluyor hem de üniversite içerisinde Ramazan heyecanı doyasıya hissedilmesine vesile oluyor. Özverili çalışmalarıyla Anadolu Üniversitesi personeline ve öğrenciler için bu etkinliği düzenleyen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öğrenciler bizim geleceğimiz. Biz tüm çalışmalarımızı onlar için yapmaya devam edeceğiz."

Okçuluk standına yoğun ilgi

Gecede Eskişehir Sultan Okçuluk Kulübü tarafından okçuluk standı da kuruldu. Geleneksel Türk Okçuluğunu öğrencilere tanıtmak amacıyla kurulan stantta öğrenciler, hedefe ok attı.

Halkbilim Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Öztürk: “Ramazan nedeniyle de böyle bir konser vermek istedik”

Gecede Vurmalı Çalgılar Grubu konseri ve ‘Aşuk ile Maşuk' gösterisi de büyük beğeni topladı. Konser sonrasında bilgi veren Halkbilim Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Öztürk: "Ben ve çalışma arkadaşlarım vurmalı çalgılar üzerine çalışıyoruz. Ramazan nedeniyle de böyle bir konser vermek istedik. Gerçekten kalabalığı görünce çok sevindik. Bizi dinlemeye gelen ve eğlenceye dâhil olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.