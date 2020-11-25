Anadolu Üniversitesi'nden girişimcilere destek

KOSGEB tarafından girişimcilere çevrim içi eğitim verilmesini amaçlayan protokolü Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt imzaladı. Küçük ve orta ölçekli sanayicilerin üretimde, istihdamda ve ihracatta bel kemikleri olduğunu vurgulayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, “Ülkemizin hedefleri çerçevesinde KOSGEB'in çok önemli bir misyonu var. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz protokol ile girişimcilerin eğitimine akademik destek vermekten son derece mutluyuz. Bu proje var olan iş birliğimize yeni bir boyut kazandıracak ve hem Türkiye'de hem de yurtdışında girişimciliğin gelişmesi ve ilerlemesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin giderek büyümesi konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak. Bu iş birliği için KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, eğitimleri hazırlayan Prof. Dr. Zafer Erdoğan ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi ve KOSGEB arasında girişimcilik eğitimlerinin çevrim içi yürütülmesine dair bir protokol imzalandığını aktaran KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise, “Daha öncesinde Anadolu Üniversitesinin alt yapısını hazırlamış olduğu bir çevrim içi bir eğitim sistemimiz vardı. Geçtiğimiz yıl 110 binin üzerinde girişimci adayımız bu eğitimi tamamladı. Bu sayının önemli bir kısmı da sertifikalarını alarak KOSGEB'ten girişimci desteğini almaya hak kazandı. KOSGEB'te 15 binin üzerinde girişimci adayı aldığı destek ile işini kurdu. Önümüzdeki yıllarda da ümit ediyoruz ki bu girişimciler KOSGEB'in desteği ile kendi işlerinin patronu olacaklar. Bu protokolle beraber İngilizce ve Arapça olarak hazırlanacak olan bu girişimcilik eğitimleri vasıtasıyla eğitimlerin yurt dışına açılması için bir adım atmış olacağız. Bir noktada bu girişimcilik eğitimleri üniversitelerde girişimcilik derslerinde referans olacak. Yurt dışında KOSGEB muadili başka kurumlarla görüştüğümüzde bu eğitimlerin kendi dillerinde de verilmesi konusunda istekler olduğunu gördük. Bu açılımı yaprak KOSGEB'le birlikte diğer ülkelerde de ülkemizin ve çalışmalarımızın etkinliğini arttıracağız" dedi.

Protokol kapsamında Avrupa Birliği FRİT (Facility for Refugees) Fonu dahilinde Dünya Bankası tarafından yürütülen “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin Geliştirilmesi” projesi kapsamında girişimcilik eğitim modülleri Anadolu Üniversitesi tarafından Arapça ve İngilizceye çevrilerek eğitim adaptasyonu sağlanacak.