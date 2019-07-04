Anadolu Üniversitesinden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine eğitim desteği

Anadolu Üniversitesi eğitim alanında yeni bir işbirliğine daha imza attı. Uzaktan eğitimde 37 yıllık bilgi birikimiyle 27 ülkeye eğitim hizmeti götüren Anadolu Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı personeline eğitim desteği verecek. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Anadolu Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile JSGA adına Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu tarafından imzalandı.

İki yıl geçerli olacak protokol ile Jandarma Genel Komutanlığının çeşitli birimlerinde görevli Jandarma personeline Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanacak “Halkla İlişkiler Uzaktan Eğitim Sertifika” eğitimi verilecek. Altı haftalık dönemler halinde erişime açılacak olan eğitim, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen İçişleri e-Akademi üzerinden yürütülecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite olarak diğer kurumlarla yürüttükleri ortak çalışmalara büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim ve iletişim alanlarında işbirliği protokolleri imzaladıklarını hatırlatan Rektör Çomaklı, “Bu protokolle birlikte bu işbirliklerine bir yenisini daha ekledik. Halka ilişkiler alanındaki akademik birikimimizi uzaktan eğitimdeki tecrübemizle birleştirerek, Jandarma Teşkilatımıza eğitim desteği vereceğiz” dedi.

Kurumların ortak çalışmasının önemine dikkat çeken Rektör Çomaklı şöyle konuştu:

“Milletimizin hizmetinde olan iki kurumun ortak çalışacak olması bizim için mutluluk vericidir. Ülkemizin güvenliği ve halkımızın huzuru için çalışan Jandarma Teşkilatımız; ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine ulaşmıştır. Üniversite olarak sahip olduğumuz bilgi birikimiyle, Jandarma Teşkilatımıza imkanlarımız dahilinde destek olmak gayretindeyiz. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu işbirliği protokolünün herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum.”