Anadolu Üniversitesi'nden Karabağ'da ikinci destek ofisi ve 44 öğrenciye burs müjdesi

Dr. Fuat Erdal, Karabağ'da ikinci destek ofisi açılacağı ve 44 öğrenciye burs verileceği müjdesini verdi.

Anadolu Üniversitesi 2020-2021 Açıköğretim Sistemi Azerbaycan programları yeni ders yılına başlıyor. Bu kapsamda Azerbaycan Türkiye İşadamları Birliği Destek Merkezi'nde hem yüz yüze hem de çevrim içi ortamda gerçekleştirilen açılış törenine Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kaya, Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sinan Aydın ve çok sayıda kişi katıldı.

Törene çevrimiçi katılan Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğrenciler için başarılı ve sağlıklı bir ortamda geçmesini temenni etti. Prof. Dr. Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin Senato kararı ile Bakü'den sonra ikinci destek merkezini Karabağ'da kuracağını belirtti. Rektör Erdal, Karabağ'da gerçekleşen 44 günlük zafer dolayısıyla 44 öğrenciye burs verilme kararının alındığını da sözlerine ekledi.

“Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitimin ve açıköğretim sisteminin dünyadaki öncü kurumlardan biridir”

Büyükelçi Bağcı ise, “Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sistemi ile dünyadaki öncü kurumlardan biridir. Bu anlamda tüm dünyayla birlikte Azerbaycan'dan da hem eğitim ve öğretime hem de insan kaynağı yetişmesine katkı sağlıyor. Bu yönüyle rektörümüzü, öğretim üyelerimizi ve üniversitemizi kutluyorum” dedi.

Anadolu Üniversitesi, 2009 yılından beri Azerbaycan'da Dışişleri Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda hem örgün hem de açık ve uzaktan öğretim alanında nitelikli yükseköğretim hizmetlerine devam ediyor. Azerbaycan programlarında bugüne kadar 5 binin üzerinde öğrenci çağdaş eğitim teknolojileri ile sunulan yükseköğretim hizmetlerinden yararlanırken, bu sayı her yıl artmaya devam ediyor.